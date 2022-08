Berna, 6 casi di difterite in centro asilanti

A sei persone residenti nel Centro federale per richiedenti asilo dell’ex Zieglerspital di Berna è stata diagnosticata la difterite. Il centro, un ex ospedale nella parte meridionale della città, è stato messo in quarantena. Lo ha confermato il portavoce della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) Samuel Wyss al portale nau.ch.

“È stata confermata la presenza di due persone affette da difterite faringea e il riscontro delle tossine è positivo”, ha indicato Wyss. È stata inoltre confermata la presenza di difterite faringea in altre quattro persone per cui il test della tossina è ancora in corso, ha aggiunto il portavoce. Nelle persone colpite non vi sono sintomi respiratori. In quarantena ci sono 92 richiedenti asilo minorenni non accompagnati su un piano, e 83 richiedenti asilo su un altro.