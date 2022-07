Battello e barca a vela si scontrano sul lago di Bienne

Una persona è deceduta durante uno scontro avvenuto tra un battello di linea e una barca a vela nel primo pomeriggio di venerdì sul lago di Bienne, all’altezza di Ligerz. L’identificazione formale della vittima è in corso, così come ulteriori accertamenti, riferisce la polizia cantonale bernese in una nota.

La barca a vela è stata messa in sicurezza dalla polizia lacuale in una zona vicina ai canneti, mentre il battello con i passeggeri è stata condotta al debarcadero di Bienne per ulteriori chiarimenti. La procura regionale ha aperto un’inchiesta per chiarire le esatte dinamiche dell’accaduto.