Basta ai botti, “troppo rumorosi”

Prendere esempio di alcuni comuni grigionesi

Le restrizioni applicate in alcuni comuni grigionesi, come Davos, dovrebbero essere estese all’intero territorio nazionale, si legge in un comunicato odierno del comitato apartitico. Secondo quest’ultimo - che gode del sostegno di Pro Natura, Greenpeace e altre associazioni che si battono per i diritti degli animali oppure contro l’eccessivo rumore, ma che raccoglie simpatie anche tra i politici di diverso orientamento politico - purtroppo l’uso dei “botti” non si limita al primo di agosto o alla notte di San Silvestro. Stando ai promotori non passa serata estiva senza che fuochi d’artificio vengano fatti esplodere sia da lontano che da vicino, per non parlare delle feste di famiglia come compleanni e matrimoni o le sagre di paese. Insomma, ogni occasione è buona per fare rumore.