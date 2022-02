Basilea, sì a carnevale con “Morgenstraich”

Ora è ufficiale. Dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia di coronavirus, il carnevale di Basilea 2022 si svolgerà con il tradizionale “Morgenstraich” in apertura, ma senza cortei diurni. Lo hanno reso noto oggi le autorità cantonali e il comitato dell’evento basilese in una conferenza stampa congiunta.

Le cricche carnevalesche non parteciperanno però unicamente al “Morgenstraich”, previsto lunedì 7 marzo dalle 4 di mattina. In assenza dei cortei pomeridiani e delle sfilate delle “Guggenmusik”, esse potranno passeggiare spontaneamente per le vie del centro città fino all’alba di giovedì 10 marzo. Quanto agli “Schnitzelbänk”, i giullari satirici del carnevale, essi potranno esibirsi nei ristoranti, è stato precisato.