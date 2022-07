Base jumper australiano muore nel canton Berna

Un base jumper australiano di 34 anni è morto ieri a Lütschental, nell'Oberland bernese: dopo essersi lanciato nel vuoto ha urtato degli alberi per poi schiantarsi incontrollatamente a terra. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, indica la polizia cantonale in un comunicato odierno.