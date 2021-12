Bancomat esploso, si cercano 4 uomini

I sospettati

I sospettati sono quattro uomini. Ripresi da una telecamera di sorveglianza, hanno fatto saltare in aria un bancomat nei pressi dei binari della Zentralbahn (ZB). I quattro, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno poi avuto una zuffa con due addetti alla sorveglianza. Uno di questi ultimi è rimasto ferito alla spalla ed è stato portato in ospedale in ambulanza. Gli autori del fatto sono poi fuggiti a bordo di due scooter. Non si sa se abbiano fatto bottino e di quanto eventualmente sarebbe: la polizia non fornisce in merito alcuna informazione per ragioni tattiche, ha detto un portavoce delle forze dell’ordine all’agenzia Keystone-ATS. Un’operazione di ricerca, immediatamente lanciata, è rimasta finora infruttuosa.