Axenstrasse, la vittima è un 63enne

L'Istituto di medicina legale dell'Università di Zurigo è stato in grado di identificare il corpo che le forze di intervento hanno ripescato ieri dal fondo del lago, riferisce la polizia cantonale di Svitto. La causa della morte è ancora oggetto di indagine.

L’incidente

Un'auto immatricolata nel canton Zurigo era uscita di strada domenica attorno a mezzogiorno mentre percorreva l'Axenstrasse in direzione di Brunnen (SZ) ed era caduta nel lago dei Quattro Cantoni dopo un volo di una cinquantina di metri. È stata recuperata ieri da una profondità di 182 metri. L'incidente si è verificato nel tratto di strada tra Flüelen (UR) e Brunnen (SZ): per causa sconosciute, la vettura ha urtato dapprima la parete della montagna finendo poi contro le ringhiere di protezione, che non hanno retto all'urto.