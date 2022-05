Avviata azione legale contro Swiss

“Comportamento contradditorio”

Swiss aveva deciso l’entrata in vigore delle misure di risparmio già al primo marzo. “Questo comportamento contraddittorio della direzione è inaccettabile, si tratta di una provocazione!”, afferma Philipp Hadorn, presidente di SEV-GATA, citato in una nota odierna. Con il CCL di crisi, vengono infatti temporaneamente eliminati un terzo della tredicesima e il premio legato alle prestazioni. L’accordo con il personale prevedeva che questi contratti di crisi entrassero in vigore solo dopo l’utilizzo del lavoro ridotto. Tuttavia “Swiss ha concluso il periodo di lavoro ridotto il primo marzo 2022, quando era ancora possibile ricorrervi, per cui l’attuazione è avvenuta illegalmente. Stiamo pertanto preparando un’azione legale, giustificata e promettente secondo una perizia”, spiega Hadorn.