AVS, un peso per le giovani generazioni

Over 65 in aumento del 50%

Entro il 2040 il numero di persone di 65 anni e più aumenterà del 50% in Svizzera, mentre quello delle donne e degli uomini in età lavorativa rimarrà più o meno stagnante, stando alle previsioni ufficiali, ricordano gli economisti della grande banca. Questo minerà il meccanismo di pagamento da una generazione a un'altra.

Promesse pensionistiche maggiori delle entrate future

Secondo lo studio, le promesse pensionistiche dell'AVS superano le entrate future per un importo pari al 126% del prodotto interno lordo (Pil) elvetico, ovvero di circa 900 miliardi di franchi. Il patrimonio di quasi 50 miliardi di franchi del fondo di compensazione dell'AVS - che a prima vista sembra enorme - si esaurirebbe rapidamente.