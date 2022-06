Aviazione in difficoltà: “È l’onda lunga del Covid”

È tempo di vacanze e di viaggi. Ma sono in molti a essere confrontati con disagi al momento della partenza dagli aeroporti. Gli scali nazionali e internazionali sono sotto pressione per la carenza di personale, che scarseggia in vari ambiti: dai controlli dei viaggiatori alla gestione degli aeromobili, fino agli assistenti di volo. La scarsità delle risorse e le sfide operative nell’aviazione hanno portato per esempio la compagnia aerea Swiss a cancellare ulteriori voli in estate e in autunno. E questo in un momento in cui le richieste sono alte. Non mancano poi gli scioperi, soprattutto da parte del personale delle compagnie low cost come Ryanair, Easyjet e Volotea. A livello europeo, solo lo scorso sabato, sono stati cancellari un centinaio di voli Ryanair. Il risultato: cancellazioni, ritardi e attese infinite. Una situazione che è da ricondurre sempre alla pandemia e che non si risolverà tanto presto, spiega a Ticinonews Roberto Battaglioni, già pilota di Swiss.

Una ripartenza difficile

“Con la pandemia c’è stato uno tsunami a livello dell’aviazione civile, con tutte le compagnie che sono state confrontate da un giorno all’altro a una perdita totale delle entrate, per cui hanno dovuto tagliare in modo massiccio il personale e gli investimenti”, spiega l’esperto. “Anche il controllo del traffico aereo e gli aeroporti sono stati altrettanto toccati. Quando la situazione è migliorata il personale non c’era più o le persone lasciate a casa hanno trovato un altro impiego. Non si può quindi ripartire al 100% con il personale di prima”.

Non si prevedono miglioramenti a corto termine

Si pensava di ricominciare tranquillamente a viaggiare, invece l’effetto della pandemia si fa ancora sentire. Quando idealmente si potrà a viaggiare serenamente? “Il problema è che la formazione del personale nel settore dell’aviazione dura un po’”, prosegue Battaglioni. “Bisogna formare nuove persone, ma prima di trovare il ritmo pre-pandemico ci vorrà almeno un anno o un anno e mezzo. Chi vorrà viaggiare in aereo, sia per vacanza o lavoro, dovrà armarsi di pazienza e soprattutto prevedere con largo anticipo”. Per Battaglioni è meglio non aspettare il periodo di altissima domanda come per esempio l’estate. “Meglio scegliere momenti più di nicchia e spostare la vacanza a ottobre se si può. Ma non c’è nessuna garanzia, nessuno sa veramente come andrà a finire questa storia”.