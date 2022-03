AutoPostale, aumento del numero dei passeggeri

Nove volte il giro della Terra

I 2’370 autopostali impiegati a livello nazionale hanno percorso globalmente 132 milioni di chilometri nel servizio di trasporto ordinario (anno precedente: 121 milioni) e servito per 365 giorni le 11’500 fermate presenti su tutte le 993 linee gestite, coprendo una distanza pari a nove volte il giro della Terra ogni giorno. L’età media del parco veicoli AutoPostale è superiore a sei anni. Dopo circa dodici anni di servizio la maggior parte dei mezzi viene venduta all’estero dove continua il suo viaggio, ancora per anni e per svariate migliaia di chilometri. Come in passato, i passeggeri continuano a essere molto soddisfatti della prestazione complessiva dell’azienda: l’indice di soddisfazione della clientela, pari a 81 punti, si è mantenuto pressoché invariato rispetto all’anno precedente (82 punti). Il giorno di riferimento, 31 dicembre 2021, AutoPostale SA impiegava 3023 collaboratrici e collaboratori (anno precedente: 2846) per un totale di 2578 impieghi a tempo pieno (anno precedente: 2405) corrispondente alla somma dei relativi gradi di occupazione. L’aumento significativo di 177 unità di personale è riconducibile, da un lato, al potenziamento dell’offerta in Ticino e, dall’altro, all’acquisizione dell’organico di imprese di AutoPostale.