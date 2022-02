Auto urta un pedone, morto un 30enne

Un pedone di 30 anni è stato urtato da un’auto ieri sera tra Kappel e Wangen bei Olten (SO) e nell’impatto è rimasto gravemente ferito. L’uomo è in seguito spirato in ospedale. Per ragioni non ancora chiare, l’automobilista ha investito il pedone che stava camminando su una strada non illuminata poco prima delle 20.45, indica un comunicato odierno della polizia cantonale di Soletta. Dopo i primi soccorsi prestati sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato trasportato all’ospedale in elicottero, dove è in seguito spirato a cause delle gravissime ferite riportate. La polizia ha inoltre lanciato un appello a eventuali testimoni.