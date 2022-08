Auto travolta da un treno

Ieri sera attorno alle 21:40 un’auto guidata da un 40enne stava attraversando il passaggio a livello di Buechenstrassen, Canton San Gallo, quando, per motivi tuttora sconosciuti, è rimasta bloccata sui binari. Il conducente -stando alle sue dichiarazioni- ha tentato di spostare il veicolo, ma non ci è riuscito. In quel momento stava sopraggiungendo un treno che viaggiava in direzione di St. Margrethen. Nonostante il macchinista abbia attivato la frenata d’emergenza, ma non è riuscito ad evitare l’impatto e si è scontrato con il veicolo. Nessuno è rimasto ferito, ma sono ingenti i danni materiali che ammonterebbero a decine di migliaia di franchi. Lo comunica la Polizia cantonale sangallese.