Auto più venduta in Svizzera: nel 2021 è elettrica

Per la prima vola un’auto elettrica risulta essere la vettura nuova più venduta in Svizzera: Tesla Model 3 ha raggiunto 5072 immatricolazioni nel 2021, sottolinea il costruttore americano sulla base di statistiche dell’Ufficio federale delle strade (Ustra). La vettura “ha raggiunto un risultato storico nello scorso anno, diventando il primo veicolo non a combustione della storia a scalare le classifiche di vendita elvetiche”, si legge in una nota.