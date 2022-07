Aumentate le emissioni di benzina e diesel

Leggero aumento nelle emissioni da benzina e diesel Sebbene le emissioni siano aumentate dell’1.5% rispetto al 2020, nel complesso, si nota una diminuzione del 4.2% rispetto all’anno di riferimento 1990. Un aumento così contenuto è riconducibile oltre che alla pandemia, all’aumento della quota di veicoli elettrici sulle strade. La quota di carburanti biogeni (carburanti che non hanno un’origine fossile) nel consumo globale di carburanti è per contro sceso e nel 2021 si attesta al 3.3%, contro il 3.7% del 2020.

Olio da riscaldamento e gas nuovamente in calo

Nel 2021 le emissioni da combustibili sono calate ulteriormente, arrivando ad essere il 32.8% inferiori rispetto al 1990, e il 2.3% inferiori rispetto al 2020. La diminuzione è dovuta in gran parte alla migliore efficienza energetica degli edifici e a un maggiore utilizzo di energie rinnovabili nei sistemi di riscaldamento.

L’importante influsso delle temperature invernali sulle emissioni ha messo in evidenza come la maggior parte degli edifici in Svizzera, responsabili del 75% delle emissioni di Co2 dai combustibili, è ancora riscaldata con olio da riscaldamento o gas.

Per raggiungere gli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi, conclude il rapporto, occorre ridurre l’impiego di energie fossili.