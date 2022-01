Aumentano i veicoli, ma i livelli pre-Covid ancora lontani

Nel 2021 sono state vendute in Svizzera più auto, camion e bus di nuova fabbricazione, ma il loro numero è risultato ancora inferiore al periodo pre-pandemia. L’anno si è anche rivelato da record per moto e camper, confermando nel contempo l’avanzata della propulsione elettrica. Stando ai dati diffusi stamani dall’Ufficio federale di statistica (UST) le nuove immatricolazioni di veicoli a motore sono state 350’056, il 4% in più rispetto al 2020, ma il 15% in meno del 2019. A pesare - ricordano i funzionari di Neuchâtel - è stata la situazione tesa soprattutto per quanto concerne l’offerta: la penuria mondiale di alcune componenti elettroniche e le difficoltà nei trasporti internazionali hanno impedito ai produttori di fornire tutti i veicoli ordinati.