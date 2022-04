Attivisti bloccano autostrada a Losanna

L’azione è iniziata poco prima delle 08.00. Cinque attivisti si sono seduti sulla carreggiata per bloccare il traffico. La polizia, intervenuta con diverse pattuglie, ha fatto sgomberare i militanti. L’evacuazione si è svolta nella calma e dopo un quarto d’ora la circolazione è ripresa normalmente, ha constatato un inviato di Keystone-ATS sul posto. Le persone saranno denunciate, ha fatto sapere la polizia via Twitter.

Renovate Switzerland è il ramo elvetico di un movimento di “resistenza civile” di recente creazione che esiste già in una dozzina di altri paesi. In Francia si chiama Dernière Rénovation e negli USA Declare Emergency. L’operazione di stamani a Losanna è la prima sul territorio svizzero. In un dossier inviato alla stampa, Renovate Switzerland promette di continuare le azioni di protesta finché il Consiglio federale non avrà ascoltato la sua richiesta. Vale a dire: l’attuazione di un piano nazionale per rinnovare, entro il 2040, un milione di immobili.