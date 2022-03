“Attenzione alle sanzioni, si parla anche di cibo”

Cessate il fuoco, anche per il nostro pane

D’altro canto il ministro elvetico dell’economia auspica un cessate il fuoco in Ucraina il più presto possibile. “Non solo per le vittime della guerra. Ma anche perché altrimenti corriamo il rischio che le semine in Ucraina non possano essere effettuate in tempo. Un fallimento del raccolto quest’anno avrebbe gravi conseguenze per le forniture globali di grano”, sottolinea il consigliere federale.