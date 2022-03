“Attenzione alla protezione delle donne ucraine”

Le autorità svizzere stanno rivolgendo un’attenzione particolare alla protezione delle donne che fuggono dal conflitto ucraino. Questo, dopo che in Germania sono emersi indizi secondo cui taluni uomini sono interessati ad accogliere in particolare rifugiate. Speriamo vivamente che non ci siano episodi del genere, ha detto la ministra della giustizia Karin Keller-Sutter rispondendo a tutta una serie di quesiti durante l’Ora delle domande al Nazionale. Questo problema è finito “nel radar” della polizia federale, ha aggiunto la consigliera federale davanti ai parlamentari. Anche l’Aiuto svizzero ai rifugiati si sta occupando particolarmente di questo aspetto. Per quanto riguarda l’accoglienza delle migliaia di profughi ucraini in Svizzera, le numerose proposte fatte da privati sono comunque molto gradite, ha dichiarato Keller-Sutter. L’Aiuto svizzero ai rifugiati coordina il tutto assieme ai cantoni. La Segreteria di Stato della migrazione (Sem) ha inviato una lettera alle autorità responsabili dell’edilizia abitativa, per vedere se e in che misura potrebbero mettere a disposizione degli appartamenti liberi.

La questione scolastica

Per quel che concerne la scolarizzazione dei bambini rifugiatisi in Svizzera, i Cantoni hanno elaborato concetti speciali sin dalla guerra in Siria e hanno accumulato molta esperienza con i bambini che hanno un passato da profughi e che hanno subito traumi, ha detto la ministra della giustizia. Viene così garantito un accesso diretto alle scuole.

Nessuna tassa di integrazione