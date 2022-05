Assenti i russi dal Wef di Davos

La riunione annuale del World Economic Forum (Wef) al via la settimana prossima a Davos (GR) sarà all'insegna dell'Ucraina. Fra i presenti ci saranno anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg. Lo ha reso noto oggi il suo fondatore, Klaus Schwab, definendo questa edizione “la più opportuna” di sempre.

I presenti Complessivamente saranno oltre 50 i capi di Stato e di governo che parteciperanno a questo primo incontro in presenza nel quadro del Wef da oltre due anni, segnati dal Covid. È inoltre prevista la partecipazione di 2’500 leader politici, del settore privato e della società civile.

Assente la Russia

Quest'anno “abbiamo deciso di non avere partecipanti delle imprese russe, e di nessun rappresentante delle autorità russe”, ha affermato il presidente del Wef Borge Brende, durante la conferenza stampa per la presentazione delle riunioni di Davos. “Penso sia la giusta decisione. Speriamo che la Russia prenda una strada diversa e decida di aderire alla Carta delle Nazioni Unite e ai suoi obblighi internazionali”. “. Nei Grigioni sarà presente un rappresentante del governo cinese, l’inviato di Pechino per il clima Xie Zenhua, e l’organizzazione fa sapere di attribuire “incredibile importanza” alla cooperazione fra Usa e Cina.