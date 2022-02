Asse Gottardo, 31% emissioni gas serra causate dal traffico

“Grande sfida”

L’agricoltura e la selvicoltura sono, dopo le strade, i secondi maggiori emettitori di gas serra con il 17%. Seguono gli edifici (14%) e l’industria (11%), mentre il restante 5% è ripartito tra i gas di sintesi o è generato dal trattamento dei rifiuti e delle acque reflue. I dati sono stati elaborati dall’Ufficio per la protezione dell’ambiente in previsione di un piano cantonale per raggiungere l’obiettivo delle “zero emissioni nette” entro il 2050, fissato dal Consiglio federale nel 2019. Il piano cantonale dovrebbe essere disponibile entro l’inizio del 2023. Si tratta di una “grande sfida”, scrive in una nota l’ufficio urano per la protezione dell’ambiente.