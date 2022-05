Asilo disertori russi, consegnate le firme

Una petizione munita di 6’466 firme - raccolte in due settimane - è stata depositata oggi alla Cancelleria federale a Berna per chiedere la concessione dell’asilo a disertori e oppositori di guerra russi. La Svizzera accoglie i profughi di guerra ucraini e deve fare lo stesso per gli obiettori di coscienza e i contrari alla guerra russi, si legge in un comunicato odierno dei fautori del testo. La petizione è indirizzata a Parlamento e Consiglio federale.

“Annunciare la misura pubblicamente”

Le autorità elvetiche dovrebbero poi annunciare tale misura pubblicamente e al mondo intero. Un tale gesto porterebbe a un rallentamento del confitto, poiché inciterebbe alla disobbedienza di fronte a un governo “iniquo”. Secondo il testo della petizione, “l’ordine militare putiniano” trasforma “loro malgrado” giovani soldati in “assassini” al servizio di una “barbara guerra d’aggressione”. Per molti di loro, la prospettiva è quella di morire in battaglia. Altri a causa del conflitto saranno condannati a “incubi allucinatori e seri problemi mentali”.

“C’è chi non ha alcuna scelta”