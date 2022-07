Asilo, +17% domande in giugno

Nel giugno 2022 sono state registrate 1726 domande d’asilo in Svizzera, 251 in più rispetto al mese precedente (+17%). Nell’anno scorso, nello stesso mese il numero di domande era inferiore di 356 unità. I principali paesi di provenienza sono Afghanistan e la Türkiye. Sempre nello stesso mese di giugno lo statuto di protezione S è stato accordato a 4852 profughi ucraini.

I paesi interessati

I principali paesi di provenienza dei richiedenti asilo giunti in Svizzera a giugno sono stati l’Afghanistan, con 488 domande, 146 in più rispetto al mese di maggio, e la Türkiye, con 406 domande, un aumento di 60 unità. Dall’Eritrea provengono 142 persone, 20 in più rispetto all’anno scorso. 81 domande sono state mosse da persone provenienti dall’Algeria, una diminuzione di due unità. Le richieste provenienti da persone siriane sono diminuite di un’unità, attestandosi sulle 77.

A partire dal 2008 le relazioni tra Svizzera e Turchia si sono notevolmente intensificate. In Turchia, come riporta eda.admin.ch, vivono attualmente quasi 4 milioni di profughi siriani. Per quanto riguarda l’Afghanistan, in seguito alla crisi di agosto 2021 e la restaurazione del regime talebano, la Svizzera ha messo in atto un programma di reinsediamento. Già l’anno scorso, nel quadro del programma citato, si era decisa l’accoglienza di 1’600 rifugiati.

Domande primarie, decisioni

Delle 1726 domande d’asilo 1387 erano domande primarie, quindi indipendenti da altre persone che hanno già chiesto protezione. Una domanda secondaria, al contrario, interviene successivamente a una domanda d’asilo già registrata.

1154 domande sono state liquidate, di cui 246 con una decisione di non entrata nel merito. In 355 casi si è proceduto ala concessione dell’asilo, e in 318 con l’ammissione provvisoria in prima istanza.

La procedura Dublino

420 persone hanno lasciato il nostro paese sotto il controllo delle autorità, oppure sono state rimpatriate o trasferite in uno stato terzo. La Segreteria di Stato alla Migrazione ha chiesto ad altri stati Dublino la presa a carico di 518 richiedenti l’asilo. 113 persone sono state trasferite nello stato competente. Dal canto suo, la Svizzera ha ricevuto 280 domande di presa in carico Dublino e 62 persone sono state trasferite nella Confederazione.

La convenzione di Dublino è il quadro giuridico che determina lo stato competente per l’esame di una domanda d’asilo. Il suo obiettivo è quello di far sì che la competenza dell’esame della domanda d’asilo di una persona incomba in maniera inequivocabile ad un unico stato.