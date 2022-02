Armasuisse, si cerca nuovo capo dell’armamento

Un servizio centrale dell’Amministrazione federale

Con i suoi oltre 900 collaboratori armasuisse è uno dei quattro servizi centrali d’acquisto dell’Amministrazione federale. In qualità di centro di competenza della Confederazione, armasuisse è responsabile dell’acquisto di sistemi, beni e servizi complessi e rilevanti per la sicurezza nonché della gestione delle tecnologie e degli immobili del DDPS. Quest’ultimo intende garantire la continuità nell’occupazione di questa posizione chiave per la sicurezza della Svizzera. D’intesa con Martin Sonderegger, la ricerca di un nuovo capo dell’armamento ha inizio sin d’ora. L’annuncio relativo al posto, come detto, verrà pubblicato nei prossimi giorni. Per il processo di reclutamento il capo del DDPS ha istituito una commissione di selezione, che è composta da Toni Eder, segretario generale del DDPS, Monica Duca Widmer, presidente del consiglio d’amministrazione della società di partecipazione RUAG, Hans Hess, ex presidente di Swissmem, e Marc Siegenthaler, capo Risorse DDPS e segretario generale supplente del DDPS. Secondo quanto previsto il nuovo capo dell’armamento verrà nominato dal Consiglio federale a fine 2022.