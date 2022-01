Argovia, nessun risarcimento in caso di pandemia

Un ristorante in Argovia non ha diritto a un risarcimento per la sua perdita di guadagno a causa del Covid-19. Secondo il Tribunale federale (Tf) nelle condizioni generali d'assicurazione l'esclusione del rischio di pandemia è infatti inequivocabile.

Il caso

Il locale aveva stipulato una “assicurazione commerciale Pmi“ (per piccole e medie imprese) che copriva i beni mobili e la perdita di reddito in seguito a una pandemia. Tuttavia, tale assicurazione esclude la copertura dei danni dovuti ad agenti patogeni quando sono applicabili a livello nazionale o internazionale le ultime due delle sei fasi di sviluppo pandemico previste dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).Esse corrispondono a quando la trasmissione da uomo a uomo del virus è rilevata in almeno due paesi di una delle sei regioni definite dall'Oms (fase 5) e quando la pandemia è nel pieno del suo corso, con focolai su vasta scala in almeno un altro paese di un'altra regione dell'Oms (fase 6).