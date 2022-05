Argovia, collisione frontale tra auto e camion: un morto

Un automobilista di 66 anni è morto ieri pomeriggio a Hilfikon (AG) in seguito a una collisione frontale con un camion avvenuta dopo che il 66enne ha invaso l'altra corsia su un tratto rettilineo della strada. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale argoviese, precisando che in seguito all'impatto l'auto è stata catapultata in un prato.