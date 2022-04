Approvato quarto vaccino in Svizzera

Swissmedic ha omologato il vaccino Nuvaxovid del fabbricante Novavax per le persone a partire dai 18 anni. Secondo i documenti valutati dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, la protezione vaccinale è di circa il 90% sette giorni dopo la seconda dose. È il quarto vaccino anti-Covid-19 che viene omologato in Svizzera, dopo quelli di Pfizer/BioNTech (19 dicembre 2020), Moderna (12 gennaio 2021) e di Johnson & Johnson.

Un vaccino proteico

Il vaccino Nuvaxovid deve essere somministrato con due dosi a distanza di tre settimane e può essere conservato in frigorifero fino a nove mesi. A differenza dei vaccini a mRNA di Pfizer/BioNTech e Moderna e di quello a vettore virale di Johnson & Johnson, Nuvaxovid è un vaccino proteico: contiene un componente non infettivo della superficie del virus SARS-CoV-2 che, quando entra in contatto con le cellule immunitarie del corpo, provoca una risposta immunitaria protettiva. Il vaccino, inoltre, contiene una sostanza ausiliaria che rafforza la risposta immunitaria.

La domanda inoltrata da Future Health Pharma GmbH

Novavax non ha una filiale in Svizzera e pertanto non dispone di un’autorizzazione d’esercizio. L’azienda farmaceutica, quindi, ha fatto pervenire il 14 febbraio 2022 la domanda di omologazione tramite la società Future Health Pharma GmbH. Quest’ultima, dopo il via libera di Swissmedic, compare dunque anche come titolare dell’omologazione. La domanda è stata presentata sensi dell’articolo 13 della legge sugli agenti terapeutici che stabilisce che per la valutazione possano essere presi in considerazione i risultati degli esami eseguiti da autorità straniere.