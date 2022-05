Appartamenti di lusso, aumenta la domanda con Covid

Nel 2021 la domanda di appartamenti di proprietà è generalmente calata. Fanno eccezione il mercato delle proprietà di lusso e quello delle città, nonostante prezzi in continua crescita. Secondo l’indagine annuale “Online Home Market Analysis” di Homegate, in collaborazione con lo Swiss Real Estate Institute (SwissREI), nonostante un’offerta in calo sui portali online svizzeri, gli agenti immobiliari hanno impiegato la stessa quantità di tempo per concludere una vendita.

Nessuna crisi per il lusso

Il motivo del rallentamento del mercato degli appartamenti secondo gli esperti è dovuto principalmente al costante aumento dei prezzi, cresciuti nel 2021 dell’8%, il dato maggiore degli ultimi dieci anni, si legge in un comunicato odierno che accompagna lo studio. Gli appartamenti di lusso del segmento di costo fra 1,5 e 3 milioni di franchi non conoscono invece crisi. “In generale la pandemia, così come capitato con gli immobili in affitto, ha spostato gli acquisti da piccoli oggetti ad altri più grandi e cari”, ha spiegato Martin Waeber, capo immobiliare della casa madre di Homegate SMG Swiss Marketplace Group, citato nella nota.