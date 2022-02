Annunciato il programma dell'open air di Frauenfeld

L'open air di Frauenfeld (Tg) ha annunciato il programma dell'edizione che si terrà a luglio. Fra gli artisti in cartellone J. Cole e il rapper alternativo Tyler, The Creator. La manifestazione è stata prolungata di un giorno.

Dopo 2 anni di pausa torna il festival hip hop

Il più grande festival di hip hop in Europa, le cui due scorse edizioni sono state annullate a causa della pandemia, è previsto dal 6 al 9 luglio. Gli organizzatori hanno annunciato oggi in una nota l'aggiunta di un giorno - il mercoledì - per recuperare le due “estati perse”.