Ancora problemi per i numeri d’emergenza

Il malfunzionamento ha riguardato in particolare i collegamenti con i telefoni cellulari. La maggioranza delle chiamate di soccorso hanno comunque potuto essere effettuate, rende noto Swisscom. Il guasto è nato da un errore di configurazione. I numeri di soccorso sono risultati irraggiungibili dai telefoni cellulari in particolare a Ginevra, mentre la linea fissa ha continuato a funzionare regolarmente. Anche dal canton Basilea Campagna si sono segnalate difficoltà per tutti i numero d'emergenza, inclusi quindi quelli di polizia, ambulanza e vigili del fuoco. Non si tratta del primo problema di questo tipo in Svizzera. Nel luglio scorso 112, 117, 118 e 144 erano ad esempio risultati irraggiungibili per diverse ore da telefoni fissi e aziendali.