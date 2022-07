Ancora nessuna traccia dell’auto nel Lago dei Quattro Cantoni

Nessuna traccia finora dell’automobile, e degli eventuali occupanti, uscita di strada ieri mentre percorreva la Axenstrasse e precipitata per una cinquantina di metri nel lago dei Quattro Cantoni. Stando a una nota odierna delle autorità svittesi, in quella zona del lago l’acqua è troppo profonda per i sommozzatori della polizia. Per questo sarà necessario il sostegno di altri Cantoni che dispongono di attrezzature speciali.

L’incidente si è verificato nel tratto di strada tra Flüelen (UR) e Brunnen (SZ): per causa sconosciute, la vettura ha urtato dapprima la parete della montagna finendo poi contro le ringhiere di protezione, che non hanno retto all’urto. L’auto ha quindi fatto un volo di 45 metri, in una zona dove la montagna scende a picco sul lago, venendo inghiottita dallo specchio d’acqua.

Fino a 40 metri

In questa zona, anche vicino alla parete della montagna, l’acqua è molto profonda, fino a 180 metri. Florian Grossmann, portavoce della polizia cantonale, ha spiegato oggi a radio SRF che i sommozzatori sono scesi fino a 40 metri di profondità senza trovare nulla.