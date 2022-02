Ancora l’asfalto al centro di un cartello

Nuovo cartello edilizio in Svizzera: dopo lo scandalo nei Grigioni, questa volta sono i produttori di asfalto bernesi a finire nel mirino della Commissione della concorrenza (Comco).

La “Berag Belagslieferwerk Rubigen AG”, impresa produttrice di asfalto e leader di mercato nella regione di Berna, per anni ha venduto asfalto ai suoi azionisti a condizioni preferenziali, quindi a prezzi significativamente più bassi, concedendo inoltre ai suoi clienti un premio fedeltà con un carattere vincolante sul lungo periodo, indica oggi in una nota la Comco. Così facendo ha abusato della sua posizione dominante sul mercato.

Multe per 2 milioni

All’azienda di Rubigen, un comune a pochi chilometri da Berna, è stata inflitta una multa di oltre 1,5 milioni di franchi dalla Commissione della concorrenza. Per altri 11 azionisti sono state comminate multe per un totale superiore ai 400’000 franchi. Alcune parti hanno concluso la procedura con una conciliazione, sottolinea la Comco, precisando che la decisione può essere oggetto di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale (Taf).