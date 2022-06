Anche Platini rigetta le accuse

“Ho trascorso 45 anni alla Fifa, per 17 ho rivestito il ruolo di presidente. Il calcio era la mia vita e lo è tutt’ora”. Sorriso sereno, 86 anni, Joseph Blatter ha risposto così quando la giudice Josephine Contu Albrizio, stamattina in apertura di interrogatorio, gli ha chiesto di spiegare i suoi rapporti con la Federazione mondiale di calcio.

Loading the player...

Il processo continua

Interrotto ieri prima del previsto a causa dei problemi di salute dello stesso Blatter, il processo a carico suo e di Michel Platini è ripreso stamattina puntuale alle 08.30 al Tribunale penale federale di Bellinzona proprio con l’interrogatorio dell’86enne vallesano. “Un fatto incomprensibile”, ha detto Blatter, accusato assieme all’ex centrocampista francese di truffa, amministrazione infedele, appropriazione indebita e falsità in documenti. I due ex pesi massimi del calcio mondiale si trovano infatti al banco degli imputati per un versamento di due milioni di franchi da parte di Blatter a Platini avvenuto a marzo 2011. Un pagamento dovuto e concordato oralmente, secondo gli imputati, per le prestazioni di consulenza di Platini alla Fifa a fine anni Novanta; una “mazzetta”, per l’accusa, priva di base legale e finalizzata a far desistere l’ex presidente Uefa a correre per la presidenza della Federazione mondiale di calcio. I due rischiano fino a cinque anni di carcere.

Per Blatter è “un fatto incomprensibile”

“È tutto incomprensibile, non riesco davvero a capire perché oggi ci troviamo dentro ad un’aula penale”, ha iniziato ad argomentare Blatter. “Parliamo di un contratto concluso oralmente nel ‘98 a Parigi tra me e il Signor Platini. Ci siamo stretti la mano, abbiamo stipulato un contratto verbale. Come Fifa siamo un’associazione, non una società commerciale. Non capisco davvero perché ci troviamo in un’aula penale per una questione amministrativa”. Incalzato dalla giudice, Blatter ha precisato: “Il contratto è stato stipulato dopo che sono diventato presidente. Non c’era stata un’intesa già prima. Al momento dell’accordo verbale, non avevamo stabilito una data per il versamento”. Perché il contratto non è stato redatto? “Ci si era detti, lo faremo più tardi. Questo è il mio ricordo di allora”. Può spiegare perché sono trascorsi otto anni? “No, non posso spiegarlo”. “È il mistero della storia”, aveva dichiarato durante la sua prima disposizione, ha ricordato la giudice. “Tutta la mia famiglia ha sofferto per questa vicenda. Sono stato messo alla gogna dai media di tutto il mondo. Sono già stato punito per 7 lunghi anni, un’eternità”, ha concluso Blatter.