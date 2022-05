Amministrazione federale punta su veicoli elettrici

L’Amministrazione federale in futuro acquisterà unicamente veicoli elettrici. È quanto ha deciso oggi il Consiglio federale, che mira ad avere vetture amministrative dotate della tecnologia più neutrale possibile in termini di emissioni di CO2. Le deroghe devono continuare a essere possibili in casi giustificati, ma devono essere approvate dai dipartimenti interessati, indica una nota governativa odierna, nella quale viene precisato che la modifica della relativa ordinanza entrerà in vigore il prossimo primo giugno.