Amministrazione digitale, la legge arriva in Parlamento

L’obiettivo

Il progetto definisce le condizioni quadro per la diffusione del Governo elettronico a livello federale, per le forme di collaborazione digitale della Confederazione con altri enti pubblici e organizzazioni, come pure per le prestazioni elettroniche delle autorità federali, precisa l'Esecutivo in una nota. Crea inoltre le basi per la trasmissione di software senza il pagamento di licenze ("open source"), per la pubblicazione di dati dell'amministrazione utilizzabili liberamente ("open government data"), per la messa a disposizione e l'utilizzo di mezzi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione delle autorità federali, così come per la definizione di standard da parte della Confederazione.