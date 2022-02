“Altri 3,4 miliardi contro la pandemia di Covid-19”

La Confederazione deve poter beneficiare di ulteriori mezzi per finanziare le misure di lotta contro il coronavirus. La Commissione delle finanze degli Stati (CdF-S) propone quindi al plenum, senza opposizioni, di accettare la proposta di destinare 3,4 miliardi supplementari quale prima aggiunta al preventivo 2022. Tale supplemento, incluso nel messaggio del Consiglio federale alle Camere, prevede tre crediti che riguardano rispettivamente l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (1,7 miliardi), la partecipazione della Confederazione agli aiuti per i cosiddetti casi di rigore (900 milioni) e il contributo federale all'assicurazione contro la disoccupazione per le indennità per lavoro ridotto (800 milioni). Tutti gli aumenti vengono chiesti come fabbisogno finanziario eccezionale.

Potrebbe non essere utilizzato per intero

In una nota odierna dei servizi del Parlamento si precisa che la CdF-S propone al plenum l'approvazione dei tre crediti anche se, fondandosi sulle ultime decisioni governative, sull'odierna situazione pandemica e sulle conoscenze attuali, tale importo potrebbe non essere interamente utilizzato. Considerata l'apparente normalizzazione della situazione sanitaria, alcuni membri della commissione hanno tuttavia evidenziato che sarebbe opportuno ritornare alla normalità anche sul piano finanziario e cercare di evitare di ricorrere sistematicamente alla soluzione dei crediti straordinari che, per loro natura, sfuggono alle disposizioni sul freno all'indebitamento, viene precisato nel comunicato.

Persone immunodepresse

Per attenuare le conseguenze della pandemia, per il 2022 finora sono state decise uscite pari a 7,2 miliardi complessivi, compresi i tre crediti aggiuntivi esaminati oggi dalla commissione. Nel biennio 2020-2021, per affrontare la crisi del coronavirus le uscite della Confederazione erano state pari a circa 30 miliardi. Oggi la CdF-S, con 11 voti favorevoli e 2 astenuti, ha pure raccomandato al plenum di accettare una proposta con la quale si vogliono mettere a disposizione 100 milioni di franchi supplementari destinati a riservare e ad acquistare medicamenti contro il Covid-19 per le persone immunodepresse.