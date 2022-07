Alta affluenza a Kloten, ma personale sufficiente

Attesi fino a 90mila passeggeri al giorno

Con l’inizio delle vacanze nei cantoni di Zurigo e Argovia, le scuole hanno chiuso ufficialmente i battenti in tutta la Svizzera. Proprio per questo era attesa un’alta affluenza allo scalo di Kloten (ZH). Oggi e domani si prevedono fra gli 80’000 e i 90’000 passeggeri al giorno, ha comunicato la società Flughafen Zürich AG, ovvero cifre in alcuni momenti simili a quelle dell’era pre-Covid. Al momento tutto prosegue senza problemi, ha dichiarato una portavoce all’agenzia Keystone-ATS. L’ambiente che si respira è positivo, con i passeggeri che gioiscono per il ritorno in vacanza.