Allergie, è tempo di starnuti

I possibili pericoli Un'allergia da polline va diagnosticata da un medico, spiegano gli esperti, sottolineando che può essere in particolare pericolosa alla guida di un veicolo in quanto può portare a una minore attenzione. Inoltre le persone interessate dovrebbero consultare le previsioni relative ai pollini.

Alcuni consigli

Nel caso di un'elevata concentrazione di polline, secondo il Centro Allergie Svizzera è opportuno portare occhiali da sole all'aperto, ventilare brevemente, non cambiarsi d'abito o deporre i vestiti in camera da letto e non lasciare asciugare il bucato all'esterno.