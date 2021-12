Alle Camere, Covid, preventivo, sanità e AVS

Sebbene la giornata odierna non preveda una seduta pomeridiana, il menù delle Camere federali è sostanzioso anche oggi, con Consiglio nazionale e Stati che affronteranno numerosi grossi dossier, principalmente a livello di divergenze. La Camera del popolo inizierà la seduta discutendo della modifica della legge sulla navigazione aerea. I due rami del Parlamento si oppongono per quel che concerne l’obbligo rivolto a medici e psicologi di annunciare all’Ufficio federale dell’aviazione civile quei piloti o membri dell’equipaggio che reputano non più atti a svolgere il loro lavoro.

Seguirà la modifica della legge sul trasporto di viaggiatori, segnatamente per quel che concerne la proroga del sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della Covid-19. Le divergenze concernono il sostegno federale all’offerta turistica.

Il Nazionale discuterà poi del Preventivo 2022 della Confederazione. I punti di maggiore attrito concernono i risparmi nelle spese per il personale federale. La Camera del popolo terminerà la giornata con temi di carattere finanziario (legge sulle banche, legge sugli investimenti collettivi e legge su PUBLICA).

Il Consiglio degli Stati affronterà da parte sua un pacchetto di misure volto a contenere i costi del sistema sanitario. Questo si concentra in particolare sui farmaci generici, molto più cari in Svizzera rispetto all’estero, ma anche sulla possibilità degli assicuratori di realizzare utili in un campo specifico.

I “senatori” discuteranno poi, in sede di divergenze, del progetto AVS 21. Le due camere si oppongono per quel che concerne le misure compensatorie all’aumento dell’età pensionabile delle donne e, sopratutto, sull’eventualità di chiamare la BNS a dare il suo contributo. Possibilità, quest’ultima, che non piace ai consiglieri agli Stati che oggi dovrebbero ribadire il loro “niet”.

La Camera dei cantoni tornerà anche a parlare di Legge Covid-19. Ieri il Nazionale ha mantenuto due differenze riguardanti i contratti con le case farmaceutiche per procurarsi vaccini e farmaci anticoronavirus, e il ruolo della Confederazione nella pianificazione ospedaliera.