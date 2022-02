Alcon, ripresa confermata nel 2021

Alcon si conferma in ripresa nel 2021: il gruppo farmaceutico elvetico-statunitense, specializzato nei prodotti per la cura degli occhi, lo scorso anno ha visto il suo fatturato progredire del 22% a 8,2 miliardi di dollari. Per il 2022 l'azienda ginevrina quotata alla borsa svizzera intende continuare la sua crescita.

Le cifre

Nell'ultimo trimestre le vendite si sono attestate a 2,1 miliardi di dollari, in aumento dell'11% su base annua, ha indicato Alcon in una nota diffusa ieri in tarda serata. Anche la redditività è chiaramente migliorata: il margine operativo nel core business è aumentato di 1,4 punti percentuali al 16,3%. L'utile netto nel 2021 è stato di 376 milioni di dollari, contro la perdita di 531 milioni registrata l'anno precedente. Il consiglio di amministrazione di Alcon - ex filiale di Novartis - proporrà all'assemblea degli azionisti un dividendo di 20 centesimi per azione, contro i 10 centesimi nel 2020.

La pandemia

Nel 2020, a causa della crisi del coronavirus, il settore della chirurgia oftalmica in particolare ha risentito delle misure adottate per contenere la pandemia, e gli studi e le sale operatorie hanno dovuto chiudere per settimane. Le cose sono migliorate con il passare dei mesi: il fatturato della chirurgia oculistica è avanzato del 27%. Le vendite di colliri, un settore meno colpito dalla crisi, sono invece cresciute del 15%.