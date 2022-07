Al via la scuola reclute per 8159 ragazzi e ragazze

Fine delle misure sanitarie

“A seguito del calo significativo del numero di casi di Coronavirus” - si legge - “è stato possibile revocare gran parte delle misure nelle scuole reclute”. Le nuove reclute, quindi, non entreranno più in servizio in modo scaglionato, e non sarà più applicato il “distance learning”. L’obbligo di portare la mascherina era già stato revocato a maggio 2022.

L’Aggruppamento della difesa riferisce come tuttavia si raccomanda di continuare ad applicare le abituali misure igieniche, come le distanze di sicurezza, il lavaggio accurato delle mani. L’utilizzo della mascherina è ancora possibile su base volontaria.

All’inizio del corso preparatorio dei quadri e della scuole reclute, tutti coloro che entrano in servizio vengono sottoposti a un test salivare per la rilevazione del coronavirus.