Al via il dibattito sui ritocchi a Via Sicura

È appena cominciato al Consiglio nazionale, e durerà probabilmente fino alle 19.00, il dibattito riguardante la modifica della legge sulla circolazione stradale. Punti forti sono lo stralcio della pena minima detentiva di un anno per i “pirati” della strada e la riduzione del periodo di ritiro della patente, nei casi di guida spericolata, da 24 mesi a 12 mesi come chiede il Consiglio federale, o 6 mesi invece come raccomanda la commissione preparatoria.

Il casco per bambini e giovani in bici

Altri aspetti delle modifiche legislative all’esame della Camera del popolo riguardano l’uso del casco per bambini e giovani che inforcano una bicicletta: il governo vorrebbe l’obbligo fino a 16 anni, mentre la commissione è contraria perché non vuole scoraggiare l’uso di questo mezzo di spostamento. L’esecutivo propone l’obbligatorietà sulla scorta del numero di incidenti - in crescita - con le biciclette elettriche, specie tra i ciclisti dai 12 anni in su.