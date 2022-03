Aiuto monetario, rinnovo credito da 10 miliardi

La Svizzera deve continuare a contribuire all'aiuto monetario internazionale. Ne è convinto il Consiglio degli Stati che oggi - con 38 voti a 0 - ha accolto la proposta governativa di stanziare nuovamente un credito di 10 miliardi di franchi per un periodo di cinque anni dal 2023 al 2028. Il Nazionale deve ancora pronunciarsi. Il decreto sull'aiuto monetario (DAM) attualmente in vigore giungerà a scadenza il 15 aprile 2023. Il suo rinnovo fino ad aprile 2028 garantisce che in caso di necessità anche in futuro la Svizzera possa adottare rapidamente provvedimenti per contribuire a consolidare il sistema finanziario internazionale.