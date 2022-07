Aiuti statali, il rimborso spetta agli eredi

Sono oltre 15mila gli anziani ticinesi che non riescono a vivere dignitosamente con la sola rendita Avs, ricevendo di conseguenza un aiuto statale supplementare: la prestazione complementare (Pc). Un sostegno che si traduce in un importo assegnato in base alla differenza fra entrate e uscite, calcolato in base alla sostanza. Se questa è inferiore a una determinata soglia e le entrate sono insufficienti a coprire le spese obbligatorie, allora entra in gioco lo Stato. Questi non devono venir restituiti neanche nel caso in cui la situazione economica del beneficiario dovesse migliorare. Ma non è tutto oro quel che luccica. Dal 2021 c’è una novità che ha lasciato con l’amaro in bocca: tutti gli eredi sono toccati dall’obbligo di restituzione; nel caso il parente defunto avesse ricevuto una somma superiore ai 40mila franchi gli eredi sono tenuti a rimborsare allo Stato le prestazioni degli ultimi 10 anni a partire dal 2021. Che sia giusto o meno poco importa, questa è la decisione del parlamento federale, presa con la riforma delle prestazioni complementare dello scorso anno. Stando a quanto riportato da La Regione, molti assistenti sociali hanno segnalato che le conseguenze di questa decisione hanno già iniziato a farsi sentire: fra coloro che avrebbero il diritto a una Pc per poter vivere dignitosamente c’è chi vi rinuncia per non mettere in difficoltà gli eredi in futuro. In altri casi sono i figli stessi che preferiscono dare una mano ai propri cari piuttosto che trovarsi a dover rimborsare lo Stato quando sarà il momento. Questo obbligo, come detto, tocca tutti coloro che hanno risparmiato più di 40mila franchi, in particolare per i proprietari di abitazioni.