Air Zermatt interviene diverse volte per cadute in crepacci

Lunedì intenso per Air Zermatt: dopo la nevicata del fine settimana è stata chiamata nel giro di poche ore per tre incidenti che hanno coinvolto tre persone cadute in crepacci, portate in salvo dai soccorritori giunti sul posto, indica in un comunicato odierno.

Poco prima di mezzogiorno Air Zermatt è intervenuta per soccorrere un gruppo di americani che stava scendendo dalla Tête Blanche (3’710 m) quando sul ghiacciaio Stockjig la guida alpina è caduta per circa 15-20 metri in un crepaccio. Un elicottero ha recuperato l’uomo ferito e lo ha trasportato all’Inselspital di Berna. La seconda chiamata è avvenuta per uno snowboarder precipitato in un crepaccio fuori dalla pista segnata nel comprensorio sciistico di Saas-Fee (VS): rimasto leggermente ferito è stato elitrasportato dal medico per un controllo.