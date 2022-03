Agli svizzeri il formaggio fa sempre più gola

L'anno scorso il consumo di formaggio in Svizzera è stato di 23,2 chili a persona, con un lieve incremento di 100 grammi (+0,4%) rispetto al 2020. Alla crescita hanno contribuito soprattutto quelli a pasta semidura. Lo segnala un comunicato odierno dei Produttori svizzeri di latte (PSL), nel quale si precisa che il 57,4% del formaggio fresco acquistato nella Confederazione è di origine nazionale. La quota è diminuita del 4,3% nell'anno in rassegna anche a causa della chiusura per cinque mesi dei ristoranti per via della pandemia da Covid-19.