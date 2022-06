Aerei riprendono a volare a Zurigo e Ginevra

Previste perturbazioni durante la giornata A Zurigo, i voli sono stati programmati al 50% della capacità fino alle 09.30 e al 75% successivamente. L’aeroporto consiglia ai passeggeri di controllare le informazioni sui voli della loro compagnia aerea. Anche il gestore dello scalo ginevrino ha avvertito che le perturbazioni dureranno tutta la giornata. Tredici voli sono stati annullati. Un portavoce ha indicato che in attesa di imbarco ci sono 2000 passeggeri, per cui si profila un ritardo di due-quattro ore.

Diversi voli deviati

L’incidente tecnico subito da Skyguide aveva portato alla chiusura dello spazio aereo svizzero “per motivi di sicurezza”, aveva precisato la società di controllo in una nota. Diversi voli sono stati deviati verso Basilea, Milano o altri scali esteri. Secondo il portale Flight Radar, ad esempio, un volo Swiss proveniente da Dubai è atterrato a Milano, così come un volo proveniente da Johannesburg (Sudafrica). Due voli provenienti dagli Usa verso Ginevra sono stati diretti su Parigi e Lione (Francia) e tutti gli altri sono annunciati con ritardi fino a un massimo di quattro ore, ha constatato un giornalista di Keystone-ATS sul posto. Una portavoce di Skyguide non è stata in grado di dire quanti voli sono stati interessati dal guasto.