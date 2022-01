Aerei a terra piuttosto che impiegare non vaccinati

Per Swiss è più importante assicurarsi che piloti e personale di bordo non vaccinato non salgano sugli aerei che garantire il volo stesso. È quanto rileva la SonntagsZeitung. Come numerose compagnie aeree, anche le aviolinee rossocrociate subiscono difficoltà legate all’assenza di personale a causa dell’ondata di Covid-19 e si sono viste costrette a cancellare anche diversi voli. Swiss ha ancora alle sue dipendenze 200 collaboratori fra piloti e assistenti di volo che però rimangono a terra perché non vaccinati, decidendo tuttavia di non fare affidamento su di loro per coprire i colleghi assenti a causa di isolamenti e quarantene.

Proposte dagli impiegati non vaccinati

Questa settimana è stata pure condotta un’udienza di mediazione, nella quale i dipendenti non vaccinati avevano proposto di essere testati regolarmente per potere tornare al lavoro, oltre a far tornare in servizio attivo coloro che potevano dimostrare di essere guariti dalla malattia. La compagnia aerea non ha però voluto sentire ragioni, continuando a preferire lasciare i propri velivoli a terra se confrontata a una penuria di personale disponibile.

“Garantire i collegamenti intercontinentali”

Al domenicale zurighese, Swiss giustifica questa strategia con la volontà di “garantire i voli intercontinentali”. Tuttavia, al momento ci sarebbero solo due Paesi che pretendono la vaccinazione degli equipaggi: Canada e Hong Kong, ma verso quest’ultimo Swiss non vola nemmeno più. Finora sono quindi già stati cancellati voli per Stati che non richiedevano dal personale di volo la vaccinazione anti-Covid.