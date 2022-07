Adesca 62enne su Facebook e le sfila decine di migliaia di franchi

Una donna argoviese di 62 anni si è invaghita di un falso principe azzurro conosciuto su Facebook: l’uomo, un fantomatico medico attivo per l’ONU, è riuscito a sottrarle decine di migliaia di franchi. Lo comunica oggi la polizia di Argovia, precisando che queste “truffe romantiche” via social-media sono diventate una delle forme più comuni di frode.

Il fantomatico medico

Nel caso in questione, la donna è stata contattata via Facebook da un presunto “Dr. Joseph Greyson”, un aitante giovane uomo che sosteneva di lavorare come medico per le Nazioni Unite in Sudan. Il personaggio fittizio - inventato da una banda criminale - ha intrattenuto un vivace scambio di messaggi con la 62enne, irretendola e guadagnandosi così la sua fiducia.

Vittima di un raggiro

Dopo un certo tempo l’uomo ha raccontato di aver ordinato un regalo per la figlia da un negozio di elettronica svizzero e ha chiesto alla donna argoviese di ritirare il dispositivo ordinato e di spedirlo al suo indirizzo in Sudan. La procedura si è ripetuta, ad esempio con le scarpe per bambini destinate a un presunto orfanotrofio. In un’occasione, la 62enne ha pagato oltre 20’000 franchi per presunte spese doganali e di trasporto. A un certo punto la donna si è insospettita e ha contattato la polizia, scoprendo così di essere stata vittima di un raggiro.