Adecco, un 2021 in ripresa

Il 2021 è stato un anno di ripresa per Adecco, dopo il 2020 segnato dalla pandemia. Il colosso del settore della intermediazione di personale ha visto il fatturato salire del 7% a 20,9 miliardi di euro (21,8 miliardi di franchi). La crescita organica è stata del 9%, ha indicato oggi il gruppo. Il conto economico presenta un utile netto di 586 milioni di euro, a fronte della perdita di 98 milioni dell’anno prima. Il solo quarto trimestre si è invece chiuso con ricavi per 5,5 miliardi (+2% su base annua, +1% organico), non ancora in linea con i quasi 6 miliardi del 2019, e un utile di 184 milioni (149 milioni nel corrispondente periodo del 2020).

I dati pubblicati oggi sono in linea con le attese degli analisti per quanto riguarda i proventi, mentre li superano in materia di redditività. Ora si aspetta la reazione della borsa, in una giornata però dominata dall’entrata di truppe russe in Ucraina. Dall’inizio dell’anno il titolo Adecco ha perso il 2%, mentre la performance sull’arco di 52 settimane è del -22%.